تيار الفجر نعى الشيخ أحمد الزين

نعى “تيار الفجر” في بيان، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين، الذي “قضى حياته مدافعا عن وحدة الأمة الإسلامية أوطانا وشعوبا ومذاهب”.

واعتبر أن “الأمة فقدت اليوم علما من أعلامها وحارسا من حراس وحدتها الذين أعلنوا إنحيازهم الحاسم الى جانب قوى التحرر في العالم التي تقدمتها وما زالت تتقدمها الثورة الاسلامية في إيران، وكان سماحته على الدوام حازما في دعمه للمقاومة اللبنانية والفلسطينية”.

ورأى أنه “أدى دورا مميزا في النشاطات المحلية والاقليمية الشعبية الداعية الى تدعيم تيارات التحرر وقوى المقاومة والممانعة الجادة في التصدي للمشاريع الأميريكية والغربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني الغاصب، حيث كان صوتا مجلجلا صادحا بالحق والحقيقة على الدوام”.

وأكد أن “مدينة صيدا ستبقى تحفظ لهذا الرجل جميلا ناصعا تمثل في سعيه الدائم لتجنيبها كل أنواع الصراعات الهامشية، كما كان دوره الأهم والأشمل المعادي لكل دعوات التفرقة والانقسام المذهبي والطائفي البغيض في كل أرجاء الوطن وفي كل بقاع العالم العربي والاسلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام