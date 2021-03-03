الحساء الأكثر فائدة للصحة

أعلنت الدكتورة أولغا ديكر، خبيرة التغذية الروسية، أن حساء العدس هو الأكثر فائدة للصحة.

ووفقا لها، فإن حساء العدس غني بالبروتينات، وتضيف موضحة، “على الرغم من أن هذه بروتينات نباتية، إلا أنها تحتوي على 12 حمضا أمينيا، ويمكننا إضافة مصادر حيوانية للبروتينات، مثل اللحم، إلى هذا الحساء”.

وتضيف، كما يحتوي حساء العدس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يجعله مفيدا للصحة ولتعزيز منظومة المناعة، والحساء الثاني المفيد للصحة، هو حساء الخضروات مع مرق اللحم. وتضيف، يمكن استخدام الخضروات الطازجة والمجمدة في تحضير هذا الحساء.

وتقول، “يمكن تحضير حساء الخضروات، إضافة الفاصوليا الخضراء والكوسا وجذر الكرفس، باعتبارها مصدرا للكربوهيدرات البسيطة والألياف الغذائية، مع اللحم مصدر البروتينات والدهون”.

المصدر: روسيا اليوم