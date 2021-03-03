حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان يعزّي بوفاة الشيخ أحمد الزين

بيان تعزية من مجلس وحدة المسلمين باكستان بوفاة الشيخ أحمد الزين جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} صدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الرّضا والتّسليم، نتقدّم في حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان إلى الشعب اللبناني العزيز والى تجمع العلماء المسلمين في لبنان واسرة الفقيد، بخالص التعازي والمواساة في وفاة العالم الجليل رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين القاضي الشيخ أحمد الزين الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في سبيل خدمة الإسلام ونشر تعاليمه، سائلين الله تعالى أن ينعم عليه بعفوه ومغفرته، وأن يرفع درجته عنده، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يخلف الشعب اللبناني وأمتنا الإسلامية في هذا المصاب خيرًا.

إنَّنا في حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان، وإذ ننعى العالم الجليل سماحة الشيخ أحمد الزين ، رحمه الله تعالى، لنستذكر بكلّ تقدير دوره وجهاده في خدمة الاسلام والمقاومة، وحبّه ودفاعه عن قضايا الأمَّة وفي القلب منها فلسطين، داعين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وكلَّ إخوانه ومحبّيه وطلاّبه جميل الصَّبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

المصدر: موقع المنار