العدو الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الاسرائيلي الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فيما شهدت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة مواجهات عنيفة.

وأفاد مصادر فلسطينية ان “قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة البركة غرب قرية تل في محافظة نابلس واعتقلت 3 اشخاص”، وتابعت “سجل قرابة 10 إصابات برصاص الاحتلال المطاطي وقنابل الصوت خلال مواجهات عنيفة في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة”.

وقالت المصادر “اعتقلت قوات الإحتلال ثلاثة أسرى محررين، ونكلت برابع وسط مواجهات في بلدة جبع جنوب جنين”، واضافت ان “قوات الاحتلال اعتقلت عدة اشخاص، كما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن إصابات”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة الخضر جوب بيت لحم، أحدهما أسير محرر”، وأضافت أن “مواجهات اندلعت في منطقة محيط برك سليمان على الشارع الرئيس القدس- الخليل إثر اقتحام الخضر وقد أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم