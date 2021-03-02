الرئيس عون استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة بحضور وزير الخارجية شربل وهبه وتمحور اللقاء حول أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 12:30
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الرئيس عون استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز واعضاء الهيئة الادارية في الجامعة بحضور وزير الخارجية شربل وهبه وتمحور اللقاء حول أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج
منذ 49 mins
2 March، 2021
اساتذة الجامعة اللبنانية
الجالية اللبنانية
الرئيس عون
قصر بعبدا
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