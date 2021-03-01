مراسل المنار في الشمال :سيارة تصدم دراجة نارية على الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بعكار عند منطقة المحمرة ما ادى الى وفاة امرأة وجرح زوجها الذي نقل الى المستشفى للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 18:28
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مراسل المنار في الشمال :سيارة تصدم دراجة نارية على الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بعكار عند منطقة المحمرة ما ادى الى وفاة امرأة وجرح زوجها الذي نقل الى المستشفى للمعالجة
منذ 35 mins
1 March، 2021
عكار
منطقة المحمرة
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