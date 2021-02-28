الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاحد انه تم تسجيل 23 وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و956 حالة تعاف بالضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة المحاصر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة انه “تم تسجيل 16 وفاة في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة و6 بمدينة القدس المحتلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 70، ضواحي القدس 103، الخليل 353، نابلس 197، أريحا والأغوار 41، سلفيت 72، طولكرم 103، رام الله والبيرة 449، بيت لحم 128، جنين 70، طوباس 29″، قطاع غزة 88، مدينة القدس 208”.

المصدر: فلسطين اليوم