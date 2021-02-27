حركة النجباء : الجريمة الاميركية باستهداف مجاهدي الحشد الشعبي المرابطين على الحدود مع سورية لن تمر دون عقاب ورد يناسب حجمها (قناة الاتجاه) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 00:08

حركة النجباء : الجريمة الاميركية باستهداف مجاهدي الحشد الشعبي المرابطين على الحدود مع سورية لن تمر دون عقاب ورد يناسب حجمها (قناة الاتجاه)

منذ 53 mins 26 February، 2021
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