الولايات المتحدة تسجل 75 ألف حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 16:14

الولايات المتحدة تسجل 75 ألف حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ (سبوتنيك)

منذ 59 mins 26 February، 2021
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