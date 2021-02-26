غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد #خلدة باتجاه #الناعمة سبب بازدحام مروري الاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير #بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2021 - 14:32

غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد #خلدة باتجاه #الناعمة سبب بازدحام مروري الاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير #بعبدا

منذ 51 mins 26 February، 2021
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