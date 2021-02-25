مساعد وزير الصحة الايراني: نتوقع استيراد نحو 4 ملايين جرعة لقاح كورونا في غضون اسابيع

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد رضا شانة ساز أن “المتوقع ان يتم في غضون الاسابيع المقبلة استيراد ما بين 3 الى 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا”. وقال شانة ساز في تصريح له الخميس، “مع ذلك فاننا نعقد الامل على اللقاح الداخلي”.

واوضح أن “اي لقاح طرح على مستوى العالم لعلاج كورونا “كوفيد -19″ قمنا بتوطينه في الداخل في غضون 3 اشهر وتم تلبية حاجة البلاد في هذا المجال في ظل جهود خبرائنا واخصائيينا”. واشار الى ان “حاجة البلاد حسب التوقعات تتراوح ما بين 120 الى 160 مليون جرعة سنويا”، مضيفاً “هنالك 15 مشروعا لصنع لقاح كورونا في البلاد من قبل 10 شركات وصلت 3 منها الى مرحلة الدراسات السريرية”.

واوضح أن “مرحلتين من الاختبارات السريرية للقاح كورونا الكوبي جرتا في كوبا وتتم المرحلة الثالثة في البلاد بتعاون معهد “باستور” الايراني وهو في الواقع طريق مختصر للوصول الى لقاح كورونا”.

وصرح أن الشركة الروسية المنتجة للقاح كورونا توصلت الى اتفاق جيد مع شركة ايرانية لانتاج 20 مليون جرعة من اللقاح في ايران سنويا. وقال مساعد وزير الصحة “اننا نتوقع أن يتم تلقيح كل سكان البلاد حتى شتاء العام الجاري وهو ما يعد حدثا كبيرا جدا لدولة تتعرض لضغوط ظالمة”. ولفت الى ان انتاج الكمامات في البلاد كان 150 الفا يوميا في بداية تفشي فيروس كورونا فيما يبلغ الان 45 مليونا.

المصدر: فارس