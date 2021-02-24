أسير فلسطيني دخل عامه الـ27 في الأسر بمعتقلات العدو الاسرائيلي

دخل الأسير الفلسطيني محمد نبيل العرقان (62 عاما) من الخليل المحتل عامه الـ27 في سجون العدو الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء أن “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العرقان عام 1995، وواجه بعد اعتقاله تحقيقا قاسيا استمر لمدة ثلاثة شهور في حينه، وأُصيب قبل عدة سنوات بورم حميد في الكبد، تم استئصاله لاحقا”.

ولفت النادي الى ان “الاسير العرقان متزوج وله أربعة أبناء، وحينما اُعتقل كانت ابنته الكبرى تبلغ من العمر (12) عامًا، وأصغر أبنائه (6) سنوات، وأصبح اليوم جَدا لـ(6) أحفاد، يحرمهم الاحتلال من رؤيته، كما حرم الاحتلال سابقًا أحد أبنائه من رؤيته لأكثر من (17) عامًا، وكذلك غالبية أفراد العائلة التي تعرضت لحرمان على مدار سنوات، ومجددًا حرم الاحتلال أحد أبنائه من زيارته”.

يُشار إلى أن الأسير العرقان محكوم بالسّجن المؤبد مدى الحياة، ويقبع اليوم في سجن “ريمون”.

المصدر: فلسطين اليوم