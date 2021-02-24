الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتعرض للإهانة بانصياعه لسياسات واشنطن

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء، أن “الاتحاد الأوروبي يتعرض للإهانة بفرض سياسة خارجية عليه”. وقالت زاخاروفا، في حديث للقناة الأولى الروسية، “أمام أعيننا تتم إهانة الاتحاد الأوروبي، إهانة جزء كبير من أوروبا من قبل أولئك الذين يفرضون عليهم مصالح لا تتوافق مع المصالح الوطنية لشعوب هذه الدول”.

وأضافت زاخاروفا ” ما يجري الآن أصبح واضحا وخاصة خلال الشهر الماضي – وهو إهانة للاتحاد الأوروبي من قبل أولئك الذين يعلنون سياسة معينة، والتي يتم فرضها على الاتحاد الأوروبي، في المقام الأول من قبل واشنطن”.

هذا وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في اجتماع على توسيع العقوبات الشخصية ضد روسيا بسبب قضية نافالني.

المصدر: سبوتنيك