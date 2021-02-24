العدو الاسرائيلي استهدف المزارعين في أراضي غزة والصيادين ببحرها

استهدفت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، وأراضي المزارعين شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص وقنابل الصوت.

وقالت مصادر فلسطينية “هاجمت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية شرق خانيونس، المزارعين وأراضيهم الزراعية ورعاة الأغنام شرق المدينة بالرصاص وقنابل صوتية، وأرغمتهم على ترك الأراضي والعودة إلى بيوتهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

وتابعت المصادر أن “زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين وهي على بعد 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للمغادرة إلى شاطئ البحر”.

المصدر: فلسطين اليوم