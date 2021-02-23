اليمن: وقفة شعبية بجهران في ذمار تنديدا بجرائم العدوان ودعما للجيش واللجان

أقيمت في مديرية جهران بمحافظة ذمار اليمنية الثلاثاء وقفة قبلية تنديدا بالعدوان السعودي الاميركي الاماراتي ودعما للجيش واللجان الشعبية.

وشدد المشاركون بالوقفة على “أهمية التحشيد ورفد الجبهات وتعزيز عوامل النصر والصمود”، وأكد على “أهمية النفير العام لدعم المرابطين في جبهة مأرب وغيرها من جبهات العزة والكرامة”.

وأشار المشاركون إلى أن “ست سنوات من الصمود أفشلت مخططات العدوان رغم القصف والقتل والتدمير لمقدرات الوطن، ولفتوا الى “أهمية التلاحم ومواصلة الصمود والثبات وتعزيز الانتصارات وعوامل النصر”، وأكدوا على “وحدة وتماسك الشعب اليمني واستمرار صموده في وجه العدوان الذي يسعي لتمزيقه وتفكيكه”.

المصدر: المسيرة نت