الرئيس روحاني يعرب عن ثقته بتطور العلاقات بين ايران واليابان

هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني اليابان بمناسبة عيدها الوطني، معرباً عن ثقته بتطور العلاقات التاريخية والودية بين طهران وطوكيو في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية. وفي جانب من برقية الرئيس روحاني التي وجهها الى رئيس وزراء اليابان سوغا يوشي هيدة “في الوقت الذي يواجه جميع شعوب العالم تفشي جائحة “كورونا -19″ ويشهد المجتمع الدولي تطورات سياسية-امنية متتالية، نرى لحسن الحظ استمرار التعاون وتعزيز التشاور بين كبار مسؤولي البلدين في مختلف المستويات في مؤشر للعزم الراسخ والجهود الوافرة من قبل الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون في مختلف المجالات الدولية بهدف ارساء الامن والاستقرار العالمي”.

كما أعرب الرئيس روحاني عن ثقته بأنه “في ظل الارادة المتبادلة والدعم من رئيس وزراء اليابان ستتطور العلاقات التاريخية والودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية أكثر مما مضى”. وتمنى رئيس الجمهورية “الصحة والنجاح لرئيس وزراء اليابان والسعادة والازدهار لشعب بلاده”. كما بعث الرئيس روحاني برقية اخرى الى امبراطور اليابان نارو هيتو للتهنئة بذكرى ميلاده والعيد الوطني لبلاده.

المصدر: فارس