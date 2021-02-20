إيران: تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص من رقابة الوكالة الدولية على أنشطتنا النووية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص 30 -20 بالمائة من رقابة الوكالة الدولية على أنشطة طهران النووية.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، قال عراقجي: “تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص حجم عمليات التفتيش ولا يعني طرد المفتشين الدوليين”. وأضاف: “الدول الأوروبية ليست في موقع يجعلها تزعم أن خطوات إيران في خفض الالتزامات تعرض الحلول الدبلوماسية للخطر”. ولفت إلى أن “طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية لكنهم لم يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي”.

ولفت عراقجي إلى أن إيران لو كانت تريد التفاوض بشأن صواريخها والمنطقة لتفاوضت مع ترامب نفسه والآن لن تتفاوض ولا لاحقا أو تتنازل عن قدراتنا الصاروخية.

المصدر: موقع روسيا اليوم