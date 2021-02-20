الحشد الشعبي يعلن مقتل ما يسمى بـ”المفتي الشرعي” لداعش في كمين محكم شمال بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2021 - 11:46

الحشد الشعبي يعلن مقتل ما يسمى بـ”المفتي الشرعي” لداعش في كمين محكم شمال بغداد

منذ 26 mins 20 February، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، عن مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم “داعش” الارهابي في كمين محكم شمال العاصمة العراقية.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن والي الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم “داعش” الارهابي قتل بواسطة كمين محكم شمال بغداد.

وأضاف البيان أن “قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبك مع مجموعة من داعش، ما اسفر عن قتل ثلاثة دواعش”.

وأشار البيان إلى ان “الاشتباكات اسفرت أيضا عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج واصابة اثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

المصدر: الحشد الشعبي

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