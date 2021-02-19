ستولتنبيرغ أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: الصين وروسيا تريدان إعادة كتابة القواعد لمصلحتيهما الخاصة، ومن خلال تعاوننا سنرغم الآخرين على الالتزام بالقوانين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2021 - 19:56

ستولتنبيرغ أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: الصين وروسيا تريدان إعادة كتابة القواعد لمصلحتيهما الخاصة، ومن خلال تعاوننا سنرغم الآخرين على الالتزام بالقوانين (سبوتنيك)

منذ 10 mins 19 February، 2021
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