الشيخ ياسين: تدويل الازمة تبرئة للمرتكبين المحليين ودفع لبنان الى احضان المشاريع الدولية الاستعمارية

شدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، على ان “السياسة الحكيمة والمسؤولة هي الكفيلة بحل ازمات الوطن، وليس التطلع نحو الخارج والتمسك بالانانيات الشخصية، لأن الخارج والمصالح الشخصية هما من أوجدا الازمات على أكثر من صعيد”.

وشدد على “ضرورة ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بواجبها الوطني المطلوب، في تحمل مسؤوليتها كاملة لمعالجة الازمات، وعدم الغرق في متاهة انتظار الحكومة المقبلة”.

أضاف : “الاوضاع لم تعد تحتمل متاجرة بلقمة عيش المواطن، التي استغلها الطامعون في خيرات البلد، والمراهنون على الخارج والذين تاجروا بمقدرات البلد وقاموا بتهريبها الى الخارج”.

وشدد على “ضرورة متابعة ملف التحقيق الجنائي المالي، ليس من قبيل الترف السياسي بل لاعادة المال المنهوب والمهرب الى الخارج”، مطالبا ب”رفع الوصايات عن الملف الصحي، والتأكيد على مواصلة مواجهة تفشي الوباء، عبر توزيع عادل للقاحات الكورونا على جميع المناطق اللبنانية”.

وختم العلامة ياسين، مؤكدا ان “الدعوات لتدويل الازمة اللبنانية، من شأنها تبرئة المرتكبين المحليين ودفع لبنان الى احضان المشاريع الدولية الاستعمارية خدمة للمشروع الصهيوامريكي”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام