الصين: عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي هي الطريق الصحيح الوحيد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “هوا تشون يينغ”، إن بكين تؤمن بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني هي الطريق الصحيح الوحيد للخروج من المأزق.

وجاءت تصريحات هوا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في تعليقها على التقارير ذات الصلة بشأن الملف النووي الإيراني.

ودعت متحدثة الخارجية الصينية جميع الأطراف إلى العمل بتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع وزراء الخارجية في كانون الاول/ديسمبر الماضي، والدفع من أجل عودة غير مشروطة للولايات المتحدة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ورفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

ولفتت إلى أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

وأوضحت أن الصين تدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في معالجة قضايا الضمانات من خلال الحوار والتشاور، وتأمل في أن تلعب جميع الأطراف المعنية دورا بناء في هذا الصدد.

المصدر: وكالة ارنا