التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الشفروليه #فرن_الشباك من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

مقتل مواطن أصيب برصاصة طائشة الأحد الماضي في محلة الشفروليه لم يعرف مصدرها

قضى المواطن طوني عطا رزق، (53 سنة) مواليد بلدة القاع – البقاع الشمالي، بعد أن أصابته رصاصة طائشة برأسه أثناء جلوسه أمام كاراج في منطقة الشفروليه، لم يعرف مصدرها. وكان رزق نقل بحال حرجة الى مستشفى “المشرق”، حيث وضع في العناية المشددة، وأخضع لعملية جراحية، إلا أنه فارق الحياة عصر ...