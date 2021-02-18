التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الشفروليه #فرن_الشباك من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع لعدد من المواطنين عند تقاطع الشيفروليه دعما لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فيما الطريق مقطوعة بالكامل في المحلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع لعدد من المواطنين عند تقاطع الشيفروليه دعما لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فيما الطريق مقطوعة بالكامل في المحلة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قضى المواطن طوني عطا رزق، (53 سنة) مواليد بلدة القاع – البقاع الشمالي، بعد أن أصابته رصاصة طائشة برأسه أثناء جلوسه أمام كاراج في منطقة الشفروليه، لم يعرف مصدرها. وكان رزق نقل بحال حرجة الى مستشفى “المشرق”، حيث وضع في العناية المشددة، وأخضع لعملية جراحية، إلا أنه فارق الحياة عصر ...