التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الشفروليه #فرن_الشباك من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 21:06

التحكم المروري: قطع الطريق على تقاطع #الشفروليه #فرن_الشباك من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 1 ساعة 18 February، 2021
اخبار امنية وحوادث
لبنان

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع لعدد من المواطنين عند تقاطع الشيفروليه دعما لاهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، فيما الطريق مقطوعة بالكامل في المحلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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