سعد الحريري زار أمير قطر الذي دعا للإسراع بتشكيل الحكومة في لبنان

قال المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان سعد الدين الحريري إن الاخير زار “أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الخميس”.

واضاف المكتب في بيان له انه “جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة”.

وتابع المكتب “أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام