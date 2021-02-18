سعد الحريري زار أمير قطر الذي دعا للإسراع بتشكيل الحكومة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2021 - 15:00

سعد الحريري زار أمير قطر الذي دعا للإسراع بتشكيل الحكومة في لبنان

منذ 21 mins 18 February، 2021
الحريري زار أمير قطر
لبنان

قال المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان سعد الدين الحريري إن الاخير زار “أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الخميس”.

واضاف المكتب في بيان له انه “جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان، حيث أطلع الرئيس الحريري الأمير القطري على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة”.

وتابع المكتب “أكد أمير دولة قطر على موقف بلاده الداعم للبنان وشعبه الشقيق، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان.كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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