سعر خام برنت يرتفع فوق 65 دولارا للبرميل

ارتفع سعر مزيج نفط برنت في بحر الشمال لأول مرة منذ 21 يناير من العام الحالي فوق 65 دولارا للبرميل.

وحسب بيانات بورصة لندن صباح 18 فبراير، ارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت، مع تسليم في أبريل، بنسبة 3٪ إلى 65.31 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، التي تسلم في مارس، إلى 62.07 دولار، بزيادة أكثر من 3.3٪.

وكان أكبر بنكين في وول ستريت قد توقعا ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، فيما يرى خبراء أن القفزة في الأسعار تعزا إلى الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى ذلك، يجب أن يؤثر على ذلك أيضا الاستثمار في الإنتاج الجديد.

ورأى تقرير لوكالة رويترز أن الارتفاع الجديد في أسعار النفط كان بسبب عمليات شراء جديدة من جراء “مخاوف من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد يعطل إنتاج الخام الأمريكي لأيام، أو ربما لأسابيع”.

وكان خام برنت قد صعد 89 سنتا، أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 65.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، ملامسا أعلى مستوياته منذ 20 يناير كانون الثاني 2020.

كما كسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 61.80 دولار للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.

المصدر: رويترز