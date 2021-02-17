أيها الصهاينة… لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم! – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 23:24

أيها الصهاينة… لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم!

منذ 1 ساعة 17 February، 2021
تقارير مصورة - لبنان

أيها الصهاينة… لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم!

المصدر: قناة المنار

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