وزير الخارجية البريطاني: قلقة على مصير ابنة حاكم دبي وتنتظر دليلا يفيد بأنها على قيد الحياة

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن قلق بلاده من تقارير اختطاف الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، مطالباً بدليل يثبت وجودها حية، وذلك في أعقاب مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” للأميرة لطيفة، وهي تقول إنها “رهينة في فيلا تحولت إلى سجن”. وقال راب، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إن “يمكنك مشاهدة اللقطات فقط… وترى أن هناك صورًا مؤلمة للغاية، وهو أمر صعب للغاية”.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أشارت إلى أن ابنة حاكم دبي، لطيفة آل مكتوم، التي حاولت الفرار من البلاد في عام 2018، بعثت برسائل مصورة سرية إلى أصدقائها تتهم فيها والدها بالاحتفاظ بها “رهينة” وتقول فيها إنها كانت تخشى على حياتها. وتضيف الأميرة الإماراتية، في تسجيلات اطلع عليها برنامج بانوراما للتحقيقات الذي تبثه “بي بي سي”، أن عناصر من القوات الخاصة خدروها بينما كانت تحاول الهرب على ظهر زورق وأعادوها جواً إلى مكان لحجزها.

وقد توقفت الرسائل السرية التي كانت تبعث بها لطيفة، ولذا يحث أصدقاؤها الأمم المتحدة على التدخل. يذكر أن إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كانتا قد قالتا إنها “بأمان وتتمتع برعاية أسرتها”.

المصدر: سبوتنيك