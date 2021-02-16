متحدث الخارجية الإيرانية يستنكر محاولة إلصاق حادث أربيل بإيران

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، بشدة المحاولات المشبوهة لنسب هجوم أربيل إلى إيران.

وقال خطيب زاده إن”استقرار العراق وأمنَه يعد أمرا أساسيا للمنطقة وجيرانِها، ووصف الهجوم على أربيل بالمشبوه، داعيا الحكومةَ العراقية إلى إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة المنفذين ومعاقبتِهم”.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تعلیقا على حادث الهجوم الصاروخي في أربيل الليلة الماضية والشائعات المشبوهة في هذا الصدد بالقول “نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران”.

وأضاف أن”إيران تعتبر استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها، وترفض أي عمل من شأنه تعريض الأمن والاستقرار في هذا البلد إلى الخطر”.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، هذه الأعمال بأنها مشبوهة، داعيا الحكومة العراقية الى إصدار التعليمات اللازمة لملاحقة الجناة والتصدي لهم.

المصدر: موقع العالم