الشيخ ياسين للمسؤولين: الشعب اللبناني ينتظر حلولاً لازماته لا ردودا من هنا وهناك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 12:20

الشيخ ياسين للمسؤولين: الشعب اللبناني ينتظر حلولاً لازماته لا ردودا من هنا وهناك

منذ 10 mins 16 February، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين أن الشعب اللبناني ينتظر حلولا لأزماته ولا ينتظر ردوداً من هنا أو هناك من هذا الفريق أو ذاك، مطالباً المسؤولين أن يرتقوا الى مستوى آمال الناس وان يتحرروا من أنانياتهم ومصالحهم، معتبراً أن مصلحة الوطن والمواطنين أهم من مصلحة الطوائف والفرقاء السياسيين والبيوتات السياسية.

وفي ذكرى الشهداء القادة دعا الشيخ ياسين المسؤولين للتعلم منهم التضحية والمسؤولية والاخلاص لوطنهم وشعبهم، مؤكداً ان استشهاد القادة وضع لبنان في امان تجاه الاطماع الصهيونية بعد أن كان عرضة للاعتداءات وأرضا سائبة يدخلها جيش الاحتلال كلما اراد.

واعتبر أن شعلة المقاومة التي أنارتها دماء الشهداء ستبقى حية وضامنة لاستمرارية ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ليبقى الوطن مستقلا وحرا وسيدا.

وتوجه الشيخ ياسين بالتحية لأرواح الشهداء ، مناشداً الشعب اللبناني بكل طوائفه ومناطقه الالتفات الى مصلحة لبنان التي لا تكون الا بالوحدة والعيش المشترك والابتعاد عن الحساسيات والمشاحنات السياسية.

المصدر: موقع المنار

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