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February 16 2021 - 12:20

أخصائية بالغدد الصماء تحدد عواقب الإقلاع السريع عن التدخين

منذ 1 ساعة 16 February، 2021
Smoking11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت يلينا غوبكينا رئيسة قسم الغدد الصماء في مركز التشخيص السريري “ميدينسنتر”، إن التخلي عن النيكوتين يزيد من الشعور بالجوع، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضافت الخبيرة: “لكن ذلك، لا يعني ضرورة المحافظة على عادة التدخين”.

وتابعت غوبكينا القول: “النيكوتين يقلل من الشعور بالجوع، ويبطئ عملية امتصاص الطعام في الأمعاء”.

ونصحت الطبية، الذين يقلعون عن التدخين، بممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وكذلك اختيار النظام الغذائي بعناية واهتمام. ويفضل، بعد الإقلاع عن التدخين، مراجعة مختص بالتغذية، وإبقاء الوضع الصحي تحت المراقبة.

المصدر: روسيا اليوم

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