منخفض جوي غدا الثلاثاء يتحول الى عاصفة ليلا والطقس ماطر بغزارة والثلوج على مرتفعات متوسطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس اليوم الاثنين غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و انخفاضها في المناطق الجبلية و الداخلية ، مع تكون الضباب على المرتفعات وهطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية.

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلاثاء ، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بالمنخفض الجوي البارد Joyce والذي يتحول الى عاصفة يوم الأربعاء ويحمل معه أمطارا غزيرة و ثلوجا على المرتفعات المتوسطة والمتدنية و ما دون الـ 600 متر شمال البلاد، ويستمر تأثير JOYCE حتى نهاية الأسبوع حيث ستترك خلفها موجات من الصقيع اعتبارا من صباح الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

-الثلاثاء: غائم اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة ، حيث تشتد الرياح لتقارب ال 70 كم/س ويرتفع معها موج البحر و تهطل الامطار وتشتد غزارتها ليلا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية ويحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط حبات من البرد، والثلوج على ارتفاع 1200متر و ما دون ذلك في المناطق الشمالية و الداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.

-الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، و رياح شديدة تقارب ال 85كم/س يرتفع معها موج البحر وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية. كما تتساقط حبات من البرد والثلوج على ارتفاع 1000 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية ليلامس 700 متر.

-الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وهطول امطار في الفترة الصباحية تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية الى حدود ال600 متر صباحا. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة ويتكون الجليد على الطرق الجبلية و يحذر من الانزلقات على تلك الطرق.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا يسوء بسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية