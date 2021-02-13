الشيخ عيسى قاسم: لحلف عربي إسلامي واسع لاسترداد حقوق الأمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني

دعا آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم لتشكيل حلف على مستوى الشرق الأوسط عربي واسلامي “حلف الأمة” لاسترداد كل حقوق للأمة وفي مقدمتها الحق الفلسطيني.

وقال الشيخ قاسم السبت في كلمة جماهيرية عشية الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين “لكم هو مربح، ولكم هو مُؤمِّن للمنطقة ولعالمنا العربي والاسلامي ولغيره أن تتحالف دول المنطقة على طريق حلف الأمة كاملة، لتكون القوية اليوم وغدها، ولتقود حركة حضارية على خط إسلامها”، وأوضح أن “هذه الحركة “لربحها وربح كل الأمم، وأمنها وأمن كل الأمم، ولهداها ولهدى كل الأمم، ولتكون القادرة حقاً على استرداد كل حق للأمة، وفي مقدمة كل ذلك الحق الفلسطيني وحق المسجد الأقصى”.

المصدر: بريد الموقع