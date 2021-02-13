المشاط: سنواصل الجهود حتى وقف العدوان ورفع الحصار واستعادة السيادة على كامل ترابنا

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط السبت على أهمية مواصلة الجهود كل من موقعه حتى يتحقق لشعب اليمن الانتصار الكامل ورفع الحصار ووقف العدوان واستعادة السيادة على كامل ترابنا. واضاف أن “كل القوانين والشرائع السماوية تقر بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، فلكل فعل ردة فعل وهذه قوانين العالم”.

وقال الرئيس المشاط “صمود شعبنا أثمر نصرا وشهدنا في الأيام الأخيرة مواقف إيجابية من الاتحاد الأوروبي، وحتى الإدارة الأمريكية بدأت مراجعة سياستها”، ولفت الى أن “التوجه الدولي إيجابي ويجب أن يستمر حتى رفع الحصار ووقف العدوان وهذا هو الأمر المهم”.

المصدر: موقع انصار الله