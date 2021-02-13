اللقاح ضد كورونا يصل الى لبنان.. ووزير الصحة يطمئن انه سيصل لكل مواطن

اكتملت التحضيرات في مطار بيروت الدولي السبت لاستقبال الدفعة الاولى من لقاح فايزر المضاد لوباء كورنا.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “آليات خاصة من قبل وزارة الصحة العامة وصلت لنقل اللقاحات التي يصل مساء السبت عبر طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط والقادمة من بروكسل”، وتابعت “تقدر الكمية التي ستصل اليوم ب 28500 جرعة وسيتم نقل الدفعة الأولى الى مستودعات وزارة الصحة”.

وللمناسبة، وصل وزير الصحة حمد حسن الى المطار حيث قال “استطاعت الحكومة رغم كل التحديات وبدعم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبمؤازرة من رئيس حكومة تصريف الاعمال، تحقيق هذا الحلم”، وشدد على أن “اللقاح سيصل الى كل مواطن لبناني من دون اعتبارات سياسية أو طائفية وسيصل الى كل مقيم على الارض اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام