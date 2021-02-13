أرمينيا: تسجيل هزات أرضية بقوة 4.7 درجة بمحيط العاصمة يريفان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 17:38

أرمينيا: تسجيل هزات أرضية بقوة 4.7 درجة بمحيط العاصمة يريفان

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
هزة ارضية مقياس ريختر
أخبار دولية - ارمينيا

قالت وزارة الطوارئ في أرمينيا السبت إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 4.7 درجة بالقرب من العاصمة يريفان.

وأضافت الوزارة “سجلت محطة رصد الزلازل التابعة لخدمة الحماية الزلزالية الإقليمية، حدوث زلزال على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق يريفان، بلغت قوته 4.7 درجات بمقياس ريختر”، وتابعت “كان مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات، وكانت قوة الهزات في مركز الزلزال 6-7 درجات”.

ولفتت الوزارة الى انه “في يريفان شعر السكان بهزات أرضية بقوة من خمس إلى ست درجات، وفي مناطق أراغاتسوتن وأرارات وشيراك وأرمافير وفايوتس دزور – من ثلاث إلى أربع درجات
.

المصدر: روسيا اليوم

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