الطقس غدا الاحد قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم السبت قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاثنين حيث يتأثر بالمنخفض الجوي Joyce مصحوبا بكتل هوائية باردة ومن المتوقع ان يصبح عاصفة اعتبارا من فجر الاربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

-الأحد: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا.

-الإثنين: غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع رياح ناشطة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية شمال البلاد.

-الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب الـ 60 كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلا مترافقة بعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على 1500م تتدنى ليلا الى 1100م وما دون في المناطق الداخلية. يتوقع ظهور طبقات من الغبار خلال النهار في المناطق الداخلية والجنوبية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 3 الى 21.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء:20°م.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية