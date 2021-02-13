حسن مراد أعلن إنشاء مركز للخدمات الصحية المنزلية

أعلن الوزير السابق حسن مراد في بيان، إنشاء مركز الغد الأفضل للخدمات الصحية المنزلية تخفيفا من معاناة المرضى، لافتا الى أنه “سيكون هناك كمرحلة أولى 50 جهاز أوكسجين و50 سريرا طبيا بتصرف أهلنا يليها في المرحلة الثانية وضع فريق ممرضين وممرضات في خدمة المرضى، إضافة لفريق يقدم إستشارات طبية وتخطيط قلب وسكري وضغط والعناية بالكسور والجروح مع وضع فرق لنقل المرضى الى المستشفيات عند الضرورة”.

وقال مراد “مبادرة صغيرة، ولكن إرادة قوية لتحويلها لمركز وتأمين فرص عمل دائمة وخدمة مجتمعنا الى ما بعد كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام