عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرةاليوم السبت 13 شباط 2021

العناوين

الأخبار

– القضاء يعفو عن القضاة الفاسدين… ويمنحهم تعويضات ورواتب

-اجتماع بعبدا: لزوم ما لا يلزم

‫

-مصرف لبنان يضغط على الحكومة: «الكهرباء» رهينة

-الحريري 2021: خطاب المعركة أم خطاب المظلوميّة؟

البناء

-بلينكين يعلن رفع اسم أنصار الله من لوائح الإرهاب… رغم الاعتراض السعوديّ

-الحريريّ في بعبدا: كسر جليد وربط نزاع… وكلمة بسقف عال الأحد

-السيد نصرالله يتحدّث الثلاثاء… واللقاح يصل اليوم… واعتصام المحكمة العسكريّة مستمرّ

الجمهورية

-التوافق مستحيل.. والإشتباك مفتوح

-مواجهات أمام المحكمة العسكرية

-لقاء بعبدا: الى الصفر.. عون: المعاييــر.. الحريري لحكومة تم ولا تُحكم

اللواء

«حكومة المهمة» في المأزق الكبير .. واتهامات متبادلة بين عون والحريري

-سلامة يطالب وزني وغجر بتمويل الكهرباء لتجنب العتمة.. وطلائع اللقاحات اليوم

الديار

-ترقب لزيارة ماكرون للرياض وانعكاسها على الساحة اللبنانية

-الأزمة الحكومية مرشحة للاستمرار والراعي متخوف من تسوية على حساب لبنان ومسيحييه

النهار:

-عون يتصلّب في التعطيل والحريري لن يتراجع

الاسرار

البناء

-قال مرجع نيابي إن لقاء بعبدا خطوة الى الأمام، فالرئيس المكلف حقق من لقائه مع رئيس الجمهورية ثلاثة أهداف كسر الجليد وربط النزاع والمواءمة مع مبادرة رئيس المجلس النيابي متسائلاً هل كان أحد يتوقع ان يذهب الرئيس سعد الحريري الى بعبدا من دون اتصال دعوة بعد اتهامه بالكذب ويقدّم تنازلات ويذهب لذكرى والده معلناً الاستسلام وهو لم يستطع زيارة الحصول على غطاء سعودي؟ مضيفاً أن المسار فتح بعد طول انسداد.

-قالت مصادر أوروبية إن الرئيس الفرنسي مرتبك بين حاجته لاسترضاء السعودية والتشبيك مع إيران، فالرضى الأميركي يصنعه النجاح بالتشبيك مع ايران كوسيط ونجاح فرنسا في استثمار هذا الرضى تحتاج تسهيلاً سعودياً، وهذه العقدة هي التي تعرقل الكثير من الحركة الفرنسيّة حيث عتب إيراني وتريّث سعودي.

اللواء

-أبلغ حزب بارز تياراً حليفاً، دعم موقف مرجع كبير في ما خصَّ معايير تأليف الحكومة.

-لم يتمكن الفريق التقني – المالي من إقناع مسؤول في مرحلة تصريف الأعمال، بعد، بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء.

-يتصرف فريق بعبدا مع زيارات الرئيس المكلف بأنها تصب في إطار «إلقاء الحجة» لا غير!

الجمهورية

-لاحظت أوساط مراقبة أن بعض المناطق لا يلتزم بالإقفال العام بينما هناك مناطق تمارس السلطة عليها إجراءات قاسية.

-تخوف مرجع سياسي أن يكون لبنان وصل الى حالة مراوحة لن ّ يستطيع الخروج منها إلاّ بصدمة على شاكلة صدمة طرابلس ولكن على نطاق أوسع.

-ترى مصادر معنية أن ملفا حساسا على رغم العراقيل التي تحول دون ّ إنجازه قد يتحقق في أي لحظة فهناك ضغط متعدد ومكثف لإنهائه.

النهار

-يعمد عدد من السياسيين الى توزيع مساعدات ومازوت في القرى الجبلية لضمان ولاءات الناس لهم بعد النقمة المتزايدة على اهل السلطة في مجمل القطاعات,

-يسجل على نائب غيابه المستمر خارج البلاد منذ نحو شهرين بذريعة عدم قدرته على الحركة والعمل في ظل جائحة كورونا.

-عُلم أنّ مؤسسات تجارية تبيع ماركات عالمية، إضافةً إلى مطاعم ومكاتب استشارية، توجهت نحو مصر على خلفية الأوضاع الصعبة في لبنان.

-لوحظ أنّ ثمة فتوراً يعتري علاقات قوى وأحزاب سيادية مع سفراء غربيين باتت وجهتهم نحو ناشطين سياسيين وشخصيات مستقلة.

الأنباء

-زيارة دولية رفيعة باتت بحكم المؤجلة في ظل المراوحة المستمرة وغياب أية بوادر حلحلة.

-على أثر خطاب مرتقب لمرجع سياسي، سوف يشهد الأسبوع المقبل سلسلة مواقف وحركة اتصالات تكون المؤشر الفعلي للمرحلة.

المصدر: صحف