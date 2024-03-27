العناوين



الأخبار:

‫ – حزب الله يتخطّى “الروتين” لمنع فرض قواعد جديدة

– أميركا – “إسرائيل”: أزمة ثقة

‫ – “إسرائيل” تلاحق كوادر الجماعة الإسلامية

‫ – مبرمجون إسرائيليون يديرون الإعلام الرسمي العربي

– مستوطنو الشمال: حزب الله أعدم السياحة في الجليل والجولان

البناء:

– مجلس الأمن يدعو متلعثمًا لوقف النار والحرب إلى تصعيد… وعودة شارع عمان

– تجاذب أميركي إسرائيلي… و (الإمام) الخامنئي وهنيّة… والبحر الأحمر: استهداف مدمرات

– حردان: معنيون برفع الصوت بوجه الطائفية… وبحقّ المقاومة في نصرة فلسطين

اللواء:

– تأخير الهدنة يرجِّح ضرورات الحوار الرئاسي

– ميقاتي يطالب “المعيبين على الحكومة” انتخاب الرئيس

– نتنياهو يلتفّ على قرار مجلس الأمن بوقف النار.. وركائز حكومة الحرب تهتزّ

الديار:

– لا مفاعيل لبنانية لقرار مجلس الأمن… “الاعتدال” تنطلق بجولتها التشاورية الثانية

– وثيقة بكركي لا تزال “قيد الاعداد”… “الثنائي الشيعي”: لم نتبلغ شيئًا ولا موقف منها بعد!

– هل تقترب الحرب الموسعة من لبنان أم تبتعد عنه؟

الجمهورية:



– القصف يطاول الهرمل والجولان

– لبنان ساحة انتظار و”إسرائيل” تتفلّت من الضغوط

– واشنطن تنأى بنفسها قبل كارثة رفح

النهار:

– “إسرائيل” انسحبت من مفاوضات الدوحة

– في 50 سنة على العدد الأول من “السفير” غابت الصحيفة وحضر طلال سلمان ساخرًا

– القرار 2728: خطوة أولى يمكن البناء عليها

– مسار جديد لـ”التعليم العالي”… محاصرة الجامعات التجارية!

الشرق:

– قرار مجلس الأمن لا يوقف النار في غزّة.. وتصعيد خطير في العمق اللبناني

الاسرار

البناء :

– قال خبير في الشؤون الدولية إنه بالرغم من حرص كلّ من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال على عدم إلحاق الأذى بالعلاقة الاستراتيجية بين أميركا والكيان خلال إدارة الخلاف الفعلي أو الشكلي بينهما، فإن هذا الحرص لن يفيد طالما أنّ محرك الخلاف ليس تباعدًا فكريًا أو أخلاقيًا يمكن التوصل إلى تسويات فيه أو إدارته بعقلانية، بل هو نابع عن خضوع كلّ من الطرفين لمتطلبات محاكاة جمهور انتخابي في لحظة حرجة يخشى فيها السقوط ولكل من جمهور اليمين الإسرائيلي وجمهور اليسار في الحزب الديمقراطي معايير على درجة من التناقض الجذري ما يجعل الخلاف الذي انطلق يتسع ويتعمّق بسرعة.

-دعا قياديّ في محور المقاومة إلى إعداد جدول مقارن بين محاور الصراع الجديدة التي تفجرت في كيان الاحتلال بفعل طوفان الأقصى والحرب عليه خارجيًا وداخليًا وقراءة خطها البياني مثل الشارع الغربي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية والتشظي السياسي الداخلي، مقابل ردم الفجوات في علاقة قوى محور المقاومة ببيئات عديدة وخطها البياني كحال أنصار الله في اليمن على الصعيد العربي، وبالتوازي إلى جدول مقارن بين استنفاد الكيان وداعمه الأميركي فرص فتح جبهات واستخدام أدوات تعزّز وضعهما في الحرب مثل أزمة نفاد الذخائر مقابل الكثير من الفرص التي لم يتمّ تحريكها أو إشباع توظيفها بعد بالنسبة لمحور المقاومة كمثل جبهة البحر المتوسط من العراق وجبهة الجولان من سورية وسواها، مستخلصًا أنّ عامل الوقت يعمل لصالح المحور بوضوح.

اللواء:

-تتشدّد دولة كبرى على منع توسّع الحرب في الشمال، والسعي لإنهاء حرب غزّة، حفاظًا على وتيرة معقولة لسعر النفط العالمي!

-لمس مرجع بارز جدية ومسؤولية في مبادرة نيابية، معوِّلًا على أهمية استمرارها بالتنسيق مع مبادرات أخرى.

-حظي مرشّح لرئاسة حكومة لمواجهة صعوبات مالية وإعمارية كبرى بمروحة من الموافقات قبل التكليف رسميًا.

الجمهورية:

-توقّع سفير دولة أوروبية أن يبقى وضع الجنوب ولبنان عمومًا بين هدوء نسبي وتصعيد، حتّى يتمّ عقد مؤتمر دولي لحلّ الأزمات في المنطقة.

-نُقِلَ عن نائب أنّ الحزب الذي ينتمي إليه يتعامل مع مبادرة تكتل الاعتدال من باب مقارنتها بمبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية. وتساءل: هل يريدون منّا أن نُلغي مبادرة بري؟

-لم يبدّل تنظيم فاعل في خياراته الرئاسية مُعاكسًا توقعات البعض لهذا التبديل، بل ازداد تمسّكًا بها وإصرارًا عليها أكثر من ذي قبل.

المصدر: صحف