مفاوضات وزارية أميركية ألمانية حول “التيار الشمالي-2”

أعلن مصدر مطلع الجمعة، أن مفاوضات وزارية ألمانية أميركية تجري حالياً حول رفع العقوبات عن “التيار الشمالي-2” مشيرا إلى أنه “من الصعب حتى اللحظة التنبؤ بفرص النجاح”. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك “المفاوضات على المستوى الوزاري جارية ويتم تبادل الاقتراحات وهذا أمر مشجع”.

وتعليقا على اقتراح وزارة المالية في جمهورية ألمانيا، في آب/أغسطس من العام الماضي، بتخصيص مليار يورو لبناء محطتين في ألمانيا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أشار المصدر إلى أن هذا “السيناريو محتمل للغاية وهو عملي وصحيح”.

وفي وقت سابق، نفت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولز، التقارير عن عقد “صفقة” بمليار دولار مع الولايات المتحدة بشأن “التيار الشمالي- 2 “، مشيرة إلى عدم وجود أي “صفقة قذرة”.

المصدر: سبوتنيك