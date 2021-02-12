غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد #صور #صيدا محلة #العدوسية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 07:52

غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد #صور #صيدا محلة #العدوسية

منذ 16 mins 12 February، 2021
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