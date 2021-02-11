التحكم المروري: قطع السير على طريق #البربير #المتحف بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 16:18
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في ذكرى الثورة: نافذة الفرص حول الاتفاق النووي آخذة بالانغلاق
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وزير الخارجية التركي: أنقرة والدوحة تشجعان واشنطن وطهران على الانخراط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية
وزارة الصحة العامة: 66 وفاة و3157 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يستمع لقائد الجيش السابق جان قهوجي بصفته شاهداً في القضية
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رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: ما قدمته إيران على طريق فلسطين يفوق كل تقديماتها في جميع الساحات
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تصدت لهجوم على قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية في سوريا
منظمة الصحة العالمية: يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا حتى مع تفشي نسخ متحوّرة كذلك للأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاما
السلطات الصحية في بريطانيا: سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا قد تصبح الأكثر انتشاراً عالمياً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: إعادة "الجهاديين" الأجانب إلى بلدانهم أفضل خيار لتفادي توسع تهديد تنظيم داعش
تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها
الأمم المتحدة: إصابة 28 عنصراً من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف قاعدتهم وسط مالي
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: قطع السير على طريق #البربير #المتحف بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة
منذ 6 mins
11 February، 2021
البربير
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