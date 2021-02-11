التحكم المروري: قطع السير على طريق #البربير #المتحف بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 16:18

التحكم المروري: قطع السير على طريق #البربير #المتحف بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 6 mins 11 February، 2021
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