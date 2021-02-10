محامي ترامب: المضي قدما في محاكمة عزل الرئيس السابق غير دستوري

قال ديفيد شوين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن “المضي قدما في محاكمة عزل رئيس سابق للولايات المتحدة أمر غير دستوري وهو خطأ كبير لنا جميعا كأمة”.

وفي مداخلة خلال جلسة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، أشاد محامي ترامب الآخر، بروس كاستور، بـ “العرض المتميز” من مديري المساءلة في مجلس النواب.

وقال: “لن تسمع أي عضو في الفريق الذي يمثل الرئيس السابق ترامب يقول أي شيء ولكن بأقوى طريقة ممكنة يدين عنف مثيري الشغب وأولئك الذين انتهكوا مبنى الكابيتول، حصن ديمقراطيتنا”.

جدير بالذكر أن كاستور أشار إلى ترامب على أنه “الرئيس السابق”، وهو مصطلح تجنب فريق ترامب استخدامه في بياناتهم الصحفية.

وذكرت شبكة CNN، أن كاستور بدأ أولا بتقديم ملاحظاته ثم تحدث شوين، إلا أنه حسب المخطط كان من المفترض أن يبدأ شوين، وفقا لشخصين مطلعين على الخطة.

المصدر: سي ان ان