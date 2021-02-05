قذاف الدم: التطورات على الساحة الليبية هي إدارة للفوضى وليست حلا سياسيا

وصف المسؤول السياسي في “جبهة النضال الوطني الليبية” أحمد قذاف الدم التطورات على الساحة السياسية الليبية بأنها “إدارة للفوضى وليست حلا سياسيا”.

وأضاف قذاف الدم الخميس أن “المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أخذ في أسبوعين قرارا بضرب ليبيا لتدمير قلعة كانت صمام أمان لشمال إفريقيا يعجز الآن عن اتخاذ قرار لإيقاف هذه العصابات التي جاء بها، يجتمعون ويكررون نفس الكلام، وهذه إدارة للفوضى”.

واعتبر قذاف الدم أن “المشكلة ليست بين الليبيين أنفسهم، بل بين ليبيا وأطماع الغرب، الذين يسعون إلى تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة ووضع وصاية عليها”، مضيفا “نحن الآن تحت وصاية المسرحية الهزلية التي تحدث في تونس وجنيف وأكثر من مكان”.

المصدر: روسيا اليوم