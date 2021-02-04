اليمن: وقفة قبلية في مأرب تنديدا بجرائم العدو لا سيما اختطاف النساء

نظمت قبائل مأرب وقفة احتجاجية الخميس تنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن ولا سيما اختطافه لنساء قبل ايام.

وندد المشاركون “بالعار الكبير المتمثل بخطف عدد من النساء وتعذيبهن من قبل مرتزقة العدوان بمآرب”، وتابعوا “هذا العمل المشين جريمة نكراء وعيبا أسودا وانتهاكا شنيعا للأسلاف والأعراف القبلية الحميدة”.

وأكد المشاركون أن “جرائم هتك الأعراض واختطاف حرائر البلد وسابقاتها المرتكبة على مرأىً ومسمعٍ من منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لم ولن تسقط بالتقادم”.

المصدر: موقع انصار الله