اليمن: العدوان يعتدي على عدة مناطق ويواصل خرق اتفاق التهدئة بالحديدة

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الخميس 12 غارة على محافظتي الجوف وصعدة.

واكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 8 غارات جوية على منطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف و4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة”، وأضاف ان “الجيش السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا بصعدة بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد أحد المواطنين”.

وتابع المصدر “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 150 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وغارتين لطيران تجسسي على كيلو16 والدريهمي”.

المصدر: موقع انصار الله