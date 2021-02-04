اليمن: عناصر العدوان في مأرب يختطفون امرأة وابنها

اختطف مرتزقة العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في محافظة مأرب اليمنية الخميس المواطنة نزيهة الجنيد وابنها واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأوضح مصدر يمني أن “مرتزقة العدوان قاموا باختطاف المواطنة نزيهة الجنيد وابنها البالغ من العمر سبع سنوات خلال معاملتها لإستصدار جواز سفر”.

واستنكر المصدر “استمرار مرتزقة العدوان في اختطاف النساء”، وطالب “المنظمات الحقوقية للضغط على قيادات المرتزقة للإفراج عن النساء المختطفات”.

وقبل أيام أقدم مرتزقة العدوان على اختطاف سبع نساء من مخيمات النازحين في مأرب واقتادوهن إلى جهة مجهولة.

المصدر: موقع انصار الله