اليمن: وقفة شعبية بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان لا سيما اختطاف النساء

نظم ابناء مربع الحبيل بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة اليمنية الخميس وقفة شعبية احتجاجية تنديدا بجرائم العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي ولا سيما جريمته التي ارتكبها مؤخرا باختطاف لسبع نساء في محافظة مأرب واقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وندد المشاركون في الوقفة “بانتهاكات وجرائم تحالف العدوان والمرتزقة، وآخرها وفاة المواطنة صفاء خالد الأمير في سجون مرتزقة العدوان السعودي بمدينة مأرب جراء التعذيب الجسدي والنفسي، الذي تعرضت له طيلة شهرين منذ اختطافها”.

وأكد المشاركون أن “اختطاف وتعذيب النساء جرائم إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات مرتزقة العدوان وحملات الاختطاف التي طالت العشرات من أبناء المحافظة وساكنيها والتي وصلت حد اختطاف النساء في جرائم تتنافى مع القوانين والشرائع والأعراف والعادات القبلية”.

وشدد المشاركون على أن “اختطاف النساء من منازلهن جريمة لا يرتكبها إلا من انعدمت فيه الغيرة والحياء وانسلخ عن القيم والأخلاق وتجرد من كل مبادئ الدين والإنسانية”، وأشاروا الى أن “جريمة اختطاف النساء في مأرب وصمة عار في جبين مرتزقة العدوان، يعكس مستوى انحطاط قوى تحالف العدوان والمرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله