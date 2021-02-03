مصدر عسكري سوري :العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض ــ وأرض ــ أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 23:54

مصدر عسكري سوري :العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض ــ وأرض ــ أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية

منذ 10 mins 3 February، 2021
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