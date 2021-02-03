اليمن: وقفة احتجاجية في البيضاء تنديدا بجرائم العدوان ومنها اختطاف النساء

نظمت في محافظة البيضاء اليمنية الأربعاء وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة اختطاف مرتزقة العدوان السعودي الاميركي الاماراتي لسبع نساء في محافظة مأرب.

واعتبر المشاركون في الوقفة ان “اختطاف النساء النازحات من منازلهن عيب أسود في العرف القبلي وانتهاك للقيم والأعراف القبلية”، وأشاروا إلى أن “جريمة الاختطاف يؤكد السقوط القيمي والأخلاقي لمرتزقة العدوان التي لا تنم عن دين أو أخلاق”.

وأكد المشاركون أن “اختطاف مرتزقة العدوان للنساء تأتي امتداد لجرائم وانتهاكات مماثلة ضد النازحين خلال الأشهر الماضية”، ونددوا “بصمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم التي شجعت العدوان ومرتزقته على التمادي في ارتكاب المزيد”.

وناشد المشاركون “أحرار اليمن لتعزيز التلاحم والاصطفاف والتحرك بمسؤولية لمواجهة العدوان وإسقاط مشاريع العدوان ومرتزقته”، ودعوا “أحرار اليمن والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الجاد والضغط على قوى العدوان للإفراج عن النساء المختطفات والتوقف عن إرتكاب مثل هذه الجرائم”.

المصدر: موقع انصار الله