الخارجية الصينية: جاهزون للتعاون مع روسيا في مجال اللقاح المضاد لكورونا

أعلنت دائرة الإعلام لوزارة الخارجية الصينية، أن بكين جاهزة للحوار مع موسكو في مجال اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وردا على سؤال حول احتمال الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح ضد كورونا في الصين وروسيا قالت الخارجية الصينية: “إن اللقاح سلاح مهم في مكافحة الوباء. وإن الجانب الصيني جاهز للحفاظ على اتصال وثيق مع جميع بلدان العالم بما فيها روسيا لتطوير التعاون في مجال اللقاحات”.

وصرح السفير الروسي لدى بكين، أندريه دينيسوف، سابقا للصحفيين بأنه يجب على روسيا والصين الاتفاق على الاعتراف المتبادل لشهادات التلقيح ضد كورونا، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح للناس الذين تم تطعيمهم في الصين أن يثبتوا للأطباء في روسيا أنهم لا يمثلون أي خطر للآخرين.

وشدد السفير على أن هذه المسألة من مسائل القوانين الدولية، لكنها تحمل طابعا تطبيقيا بالنسبة للدولتين.

المصدر: وكالة نوفوستي